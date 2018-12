Ble slått i hodet med flaske

New Articles

Voldsutøvelsen skjedde i forbindelse med en tildragelse mellom flere personer, som politiet meldte om klokken 05.42.

- En person sa at han hadde blitt slått og at han blødde. Da helsevesen og politi kom til stedet viste det seg at det stemte, og at vedkommende hadde fått et kutt i hodet, forteller Ole Petter Hollingen, operasjonsleder ved Trøndeag politidistrikt.

Den fornærmede ble tatt med til legevakten, men ble ikke beskrevet som mer enn lettere skadet.

Politiet fikk etter hvert også kontroll på gjerningsmannen.

Tidligere på natten ble det også meldt om et slagsmål mellom flere personer ved et utested på Støren.

Da politiet kom til stedet hadde det roet seg noe, men det var ampert på stedet.

- Etter hvert får politiet sendt de involverte i hver sin retning. Da dukker det opp en person som nekter å oppgi personalia og som er vanskelig. Vedkommende ble innbragt og vil bli anmeldt, sier Hollingen.

Det ble ikke meldt om skader i forbindelse med slagsmålet.