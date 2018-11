Juletreet er på plass utenfor rådhuset

New Articles

Årets julegran utenfor Melhus rådhus ble montert på plass på tirsdag, og driftssjef Kjell Langland forteller at det gikk kjempegreit å få treet på plass.

- Roger Brevik har gitt treet, og treet ble hentet tirsdag morgen, forteller Langland.

Juletreet skal tennes på lørdag under Melhus skolekorps store førjulsarrangement. Tenninga skjer klokka 17, og det er ordfører Gunnar Krogstad som besørger lystenninga. Tidligere på dagen blir det familieforestilling, utstilling av bidragene til pepperkakekonkurransen, lesestund, basar, sang, bodsalg og varme fra bålpanna, forteller Anders Eggen fra Melhus skolekorps.

Allsidig og tradisjonsrik Jul i Melhus i vente Melhus skolekorps er i full sving med å forberede årets førjulsarrangement.

Langs miljøgata (Melhusvegen) blir det tradisjonen tro julegate.

- Julegata tennes på fredag, og vi gjør det slik for å unngå at julegata står mørk fram til at juletreet utenfor rådhuset tennes. Dekorasjonene i miljøgata monteres på fredag, sier Langland.

Ungdommene ville ikke sove Midnattakonserten i Melhus kirke ble holdt for 14. gang.

Langland opplyser at alle lyspunktene i miljøgata er i orden.