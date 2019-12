- Saken smaker ikke godt

Debatt

Det er med en forferdelse å lese at klæbyggene som har kjøpt en større gård oppi Singsås i Midtre Gauldal kommune ikke får konsesjon. Her har vi en kommune som sårt jobber for at nye innbyggere skal flytte til kommunen, og ikke minst legge til rette for arbeidsplasser nå som Norsk Kylling flytter ut. Derfor er det svært trist og uforståelig at 4 personer i NPM-utvalget i kommunen går imot saksbehandler og kommunedirektørens forslag om å gi dette paret konsesjon. 2 fra SP, 1 fra Frp og 1 fra Bygdelista gikk imot, og kun Ap`s medlem stemte for at de er velkomne. Når vi i tillegg vet at det ikke finnes en eneste god begrunnelse for at de ikke skal få konsesjon, så smaker ikke saken godt. Jeg håper nå at fylkesmannen griper inn og hjelper kommunen med å takke JA til nye innbyggere.