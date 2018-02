Sport

«Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven?», eller «Where were you when Oddvar Bra broke his pole?», som New York Times skriver i en stor artikkel om langrennslegenden fra Hølonda.

Storavisen fra USA lurer på hvorfor øyeblikket har vært en norsk besettelse i 36 år. Hva skjedde egentlig på sisteetappen under VM-stafetten i Kollen i 1982?

«The Ski Pole That Norway Will Never Forget» er tittelen på saken.

For å finne ut mer om det historiske stavbrekket tok New York Times turen til Brås hjemplass, Hølonda.

I artikkelen ligger det blant annet bilder av statuen til Brå utenfor Eid skole og barnehage på Korsvegen og skiløperens barndomshjem Megarden på Jåra.