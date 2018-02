Bendtner skadet - ikke med i troppen mot Melhus

Sport

Onsdag spiller Melhus-herrene en av sine morsomste kamper denne sesongen når de møter selveste Rosenborg på kunstgresset i Abrahallen.

Selv om det bare er en treningskamp i februar, er det ikke alle fotballspillere i de lavere divisjonene som får oppleve å spille mot Norges desidert beste fotballag gjennom tidene.

Et lite skår i gleden er at stjernen Nicklas Bendter ikke blir å finne i kamptroppen til RBK. Mandag ettermiddag skriver rbk.no at angriperen sliter med kne og hofte etter en tøff treningsperiode.

Ifølge medisinsk koordinator Haakon Schwabe er det forventet at Bendtner er tilbake for fullt når laget reiser til Marbella om en ukes tid. Dermed slipper Melhus-forsvarerne å bryne seg mot den 1,93 meter lange dansken.