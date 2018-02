– Jeg må hente fram godfølelsen igjen

Sport

Den 26 år gamle økonomistudenten fra NTNU i Trondheim er regjerende olympisk mester i kombinert, og selv om det naturlig nok går med mye tid på trening, blir han ikke arbeidsledig om han får noen timer fri.

– Jeg er en friluftsmann som er glad i jakt og fiske. Det er først og fremst rype- og harejakt det går i. Det blir nok storfugljakt også etter hvert, sa Graabak til NTB under kombinertløpernes pressekonferanse i OL-landsbyen mandag.

– Du bor midt i rådyrland også?

– Foreløpig er det ikke blitt noe rådyrjakt. Jeg har en far og mange kjente som driver med det også, så jeg kommer nok til å slenge meg med på det laget etter hvert. Dette er ikke det store for en kombinertløper. Å sitte rolig på post i oktober og november, da er det fort gjort å bli syk. Jeg har litt mindre spekklag enn fatter’n, så jeg må holde meg mer i bevegelse.

Tett forhold

Graabak har et tett forhold til sin familie, og både mor Grethe, far Finn Arne og bestefar Arne var for eksempel på verdenscuprennene i Seefeld i slutten av januar.

– Din far er en lidenskapelig Arsenal-fan. Hvordan er det med deg?

– Det er viktig med rivalisering. Da jeg holdt med Michael Schumacher, satset pappa på Mika Häkkinen. Eksemplene er mange. For meg er det Manchester United som er laget. Jeg har et lidenskapelig forhold til fotball, og fram til videregående var jeg nok et større talent i fotball enn i kombinert. Jeg prøver å spille litt vår og sommer og har vært gjestespiller på Trønder-Lyn. Da jeg var ung var det Melhus som gjaldt, men nå er de litt for høyt oppe i divisjonene.

Dobbeltmester

– Er gullene fra Sotsji-OL noe du kan dra nytte av inn mot dette mesterskapet?

– Ja, det er en godfølelse som du må prøve å hente fram igjen. Sist gang i OL var jeg veldig god, og det gjelder å dyrke fram det igjen. Men det er også bare historie, og man må bare forsøke på nytt igjen. Jeg er frisk og forholdsvis rask. Jeg har følt meg bra i den siste perioden. Langrennsformen har vært stigende i hele sesongen, og jeg har fått et løft den siste tiden etter Seefeld. Fra slutten av desember har jeg fått trent bra, samtidig som jeg har fått konkurrert i verdenscupen, sier Jørgen Graabak.

Søndag fikk han i tillegg et solid påfyll av ekstra motivasjon da det ble trippelt norsk og gull til Simen Hegstad Krüger i skiathlon for menn.

– Selvfølgelig. Det var utrolig moro. Det var litt vind i bakken som førte til utsettelser, og vi satt og kikket på langrennet. Det var godt å ta med seg det inn i hoppbakken. Det var inspirerende å se på.

Onsdag skal Graabak i gang. Da er det individuelt renn med hopp i den lille bakken.