Bjørgen tror kun sesongbeste gir OL-gull

Sport

Langrennsdronningen fra Rognes er klar for karrierens siste olympiske leker. Natt til torsdag møtte hun pressen foran lørdagens skibyttedistanse, som innleder OL for langrennsløpernes del.

Bjørgen, med ti OL-medaljer på merittlista så langt, kan bli tidenes vinterolympier i løpet av Pyeongchang-lekene. Ole Einar Bjørndalen topper statistikken med sine 13. På torsdagens pressekonferanse svarte lagvenninne Ingvild Flugstad Østberg bekreftende på at hun tror Bjørgen topper lista om bare noen uker.

– Hyggelig sagt av Ingvild. Skal jeg klare det, må jeg være på mitt aller beste og gå fortere enn tidligere i vinter. Det høres enkelt ut, men det er vanskelig, smilte Bjørgen som respons.

God oppladning

37-åringens mål for karrierens femte vinterleker står fast foran lørdagens åpningsdistanse.

– Målet er ett individuelt OL-gull, fastslo Bjørgen torsdag.

Den siste tiden har hun finpusset formen i Seiser Alm sammen med sønnen Marius og samboer Fred Børre Lundberg. Bjørgen føler seg trygg på formpilene har pekt oppover siden OL-generalprøven i Seefeld for snaut to uker siden.

Der ble hun nummer fem på ti kilometer fri teknikk og hadde en relativt tung dag.

– Det gikk ikke optimalt i Seefeld, men jeg føler ting har gått bra siden da. Jeg har hatt to hardøkter og det kjentes bra ut, sa Bjørgen to dager før OL-alvoret starter.

Etter ankomst til Pyeongchang har fokuset vært på to ting:

– Jeg kom hit på lørdag. Siden har jeg begynt å samle overskudd og hatt fokus på å snu døgnet, sa Bjørgen.

Gode minner

Hvordan hun ser for seg at lørdagens fellesstart med skibytte forløper, holder hun inntil videre for seg selv.

– Vi skal ha et møte i morra og gå gjennom løpet og tenke scenarioer. Vi er fire norske medaljekandidater, samtidig som det finnes andre sterke løpere også, sa Bjørgen – og minnet om at svenske Charlotte Kalla vant den eneste 15-kilometeren med skibytte som er gått i verdenscupen i vinter.

– Vi må legge en god plan. Kunsten er å ikke gå over stivhetsgrensen på klassiskdelen, sånn at jeg har noe å gå med på skøytinga, fastslo langrennsdronningen.

At hun går løs på sitt siste OL nøler ikke Bjørgen med å kalle spesielt. Minnene fra den første olympiske starten i Salt Lake City i 2002 sitter fortsatt i.

– Jeg kom dit som en utøver som skulle lære. Jeg var ung, men fikk reise og fikk muligheten til å gå på stafetten. Det var veldig stort. Ikke minst å gå førsteetappe. Det er gode minner, sa Bjørgen.