Derfor takket Bjørgen nei til å være flaggbærer

Sport

Skiskytteren Emil Hegle Svendsen (32), som er firedobbelt olympisk mester, og deltar i sitt fjerde OL, skal bære det norske flagget under åpningsseremonien i PyeongChang fredag.

- Dette er et ærefullt oppdrag som ikke så mange får oppleve i karrieren sin. Det blir helt sikkert en opplevelse for livet. Da jeg ble spurt, ble jeg først veldig overrasket, deretter ble jeg glad og stolt, sier Emil Hegle Svendsen i en pressemelding fra Olympiatoppen.

- Det var en gledelig overraskelse. Jeg hadde helt ærlig ikke tenkt i det hele tatt at jeg kunne være aktuell som flaggbærer, fortsetter trønderen, som røper at den første han fortalte nyheten til, selv om den har vært hemmelig frem til nå, var lagkamerat Tarjei Bø.

Bjørgen ble spurt først

I tråd med tradisjonen, ble naturligvis den mestvinnende vinterolympieren i troppen, Marit Bjørgen, spurt om hun ønsket å bære flagget. Rognes-løperen går skiathlon allerede lørdag, så hun måtte takke nei av hensyn til forberedelsene til sin første OL-start.

- Marit er den største, og det er en selvfølge at hun var førstevalget. Det har jo vært slik gjennom mange OL. På grunn av konkurranseprogrammet, har jo heller ikke Ole Einar hatt anledning til å bære flagget på åpningsseremonien. Jeg er stolt over at jeg ble spurt etter Marit, forteller Hegle Svendsen.

Det var vinteridrettssjef i Olympiatoppen, Helge Bartnes, som, på vegne av toppidrettssjefen, spurte om Emil ville ta oppdraget.

- Emil har en imponerende olympisk karriere, og er en flott representant for norsk toppidrett og norsk vinterolympisk historie. Etter å ha vært reserve for et sterkt norsk lag i Torino, fikk han plutselig muligheten på fellesstarten for 12 år siden, og imponerte med en sjetteplass i sin aller første olympiske konkurranse. I to OL etterpå har han markert seg som en av våre fremste vinterolympiere. Det er en ære å bære flagget, og det er fint å oppleve at utøvere blir så glade og takknemlige for å bli spurt om å, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Svendsens OL-karriere

Emil Hegle Svendsen debuterte i OL som 20-åring i Torino i 2006, da han ble nummer seks på fellesstarten. I Vancouver i 2010 tok han sitt første individuelle OL-gull da han vant 20 km.

Han gikk også på stafettlaget som tok gull. I Sotsji fire år senere tok han individuelt gull på fellesstarten, og var også på laget som vant mixed-stafetten. Hegle Svendsen har også en sølvmedalje på sprinten fra OL i Vancouver, og har altså fem OL-medaljer totalt.

- Ettersom vi har første konkurranse først på søndag, passet det fint å være med på åpningsseremonien denne gangen. De foregående OL har jo våre konkurranser begynt lørdag, sier Hegle Svendsen som trekker fram OL-gullet på 20 kilometeren i Vancouver som sitt største OL-minne.