Røde kinn på Singsåsrennet

Sport

Singsåsrennet har blitt et barnskirenn for de små. 66 deltakere fullførte i år, og bortsett fra en 15-åring og en i seniorklassen, var arrangementet for de ganske små skiløperne. Men Berit Tovmo sier løpet har en viktig funksjon.

– Løperne storkoste seg, og det var kjempefine forhold. Vi er godt fornøgd med alle som kom, og det er artig å samle unge skiløpere fra fjern og nær, sier Tovmo.

Hun har ledet skiavdelinga i Singsås idrettslag i fire år, og alle disse åra har Singsåsrennet vært arrangert.

– Rennet har hatt noen avlysninger på grunn av kulde og lite snø, men i år holdt det akkurat, sier Berit Broen.

Ungene var godt pakket inn i klær, luer og buff. Starter Johnny Folstad så til at alle hadde det bra før de la ut på sine små kilometer.