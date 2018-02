Melhus Futsal tok poeng mot topplaget

Sport

Ett poeng på lørdagens tre kamper ble fasiten for Melhus Futsal. Nå avgjøres lagets skjebne kommende sesong når sesongen avsluttes om to uker.

Melhus Futsal er inne i siste fase av vinterens sesong. Lørdag spilte laget tre nye kamper i 1.-divisjon. Det endte med to tap, 2-3 mot Trondheim Troll og 2-7 mot NTNUI, mens de fikk med seg ett viktig poeng i 4-4 kampen mot tabelltoer Ranheim.

Det betyr at Tore Havdals mannskap ligger nest sist med sju poeng før alt avgjøres om to uker. Vegakameratene 2 ligger under streken med ett poeng mindre. Melhus møter Innherred og seriemester Freidig i sine to siste kamper når sesongen avsluttes i Leangenhallen lørdag 17. februar.

- Ingen krise å rykke ned

Melhus har mønstret et ungt mannskap de siste helgene, men stilte sterkere denne helgen sammenlignet med tidligere i vinter. Trener Tore Havdal uttalte nylig til Trønderbladet at et eventuelt nedrykk for futsal-laget ikke vil være noen katastrofe for klubben.

Freidig vant for øvrig lørdagens toppoppgjør mot Ranheim og er dermed klare for Play Off til Eliteserien i Bodø i mars.

Melhus Fotball skulle etter planen spille vinterens første treningskamp borte mot avdelingskollega Tillerbyen fredag, men laget klarte ikke å stille nok spillere til det oppgjøret som isteden spilles førstkommende onsdag. Onsdag 14. februar spiller laget treningskamp mot selveste Rosenborg i Abrahallen.