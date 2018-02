Graabak sjokkerte for fire år siden: – Jeg kan ta OL-gull igjen

Sport

Graabak var ikke kvalifisert for det norske laget i den individuelle konkurransen med hopp i den lille bakken i Sotsji. Magnus Krog tok bronse for Norge.

Tok to gull

Seks dager senere var Graabak inne på laget da det var individuell konkurranse med hopp i den store bakken, og da var han i aller høyeste grad med på notene.

Da smelte den da 22 år gamle mannen fra Melhus til med gull for Norge med Magnus Moan på 2.-plass. To dager etter der igjen var han med på det norske laget som tok gull i lagkonkurransen.

Kan klare det samme

Graabak mener han kan klare det samme på ny når det drar seg til i Pyeongchang.

– Ja, det kan jeg. Nå skal jeg prøve å følge den planen som er lagt, og så langt ser det bra ut. Jeg skal få meg noen rolige dager etter tre tøffe konkurranser i Seefeld, og så handler det om å få til noen gode og effektive treningsøkter fram mot avreise. Da skal jeg være i bra slag når jeg kommer dit, sa Graabak til NTB etter konkurransene i Seefeld sist helg.

Familien på plass

I Seefeld hadde han resultatrekken 10, 8 og 5 i de tre rennene som ble gjennomført. Der var for øvrig både pappa Finn Arne, mamma Grethe og bestefar Arne (83) på plass for å heie på avkommet.

10.-plass er det dårligste han har i verdenscupen denne sesongen. Det foreløpige høydepunktet kom med verdenscupseieren i Val di Fiemme 12. januar.

– Det er mye bra. jeg gjør noen gode skihopp innimellom, og jeg gjør noen gode langrenn innimellom. Det er positivt. Jeg gikk et bra langrenn. Det er synd at jeg ikke klarte å bikke det i min vei mot slutten. Dette er noe av det bedre jeg har gjort denne sesongen. I og med at jeg har trent så mye jeg har gjort den siste måneden, så er dette veldig positivt, sa Graabak

Nøktern trønder

Mens Jan Schmid er i Hakuba for å gå verdenscup, har de fire øvrige OL-uttatte norske kombinertutøverne hatt sin siste OL-oppladning i Oberstdorf.

Etter alt å dømme er Graabak, Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen og Jan Schmid de fire som får gå den første individuelle konkurransen i Pyeongchang.

– For fire år siden gikk du inn i Sotsji-OL som reserve og fikk ikke gå den første distansen. Så slo du tilbake med to gull? Hva tenker du denne gangen?

– Jeg håper i hvert fall at jeg får gå den første konkurransen i hvert fall, og det er et steg i riktig retning, konstaterte Graabak på nøkternt, trøndersk vis.