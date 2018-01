Langrenn er TV-favoritten foran OL

Sport

Det norske folk ser ut til å glede seg aller mest til å følge med på Bjørgen, Klæbo, Weng og resten av langrennslandslaget under vinter-OL i Sør-Korea, som starter 8. februar. Det viser en fersk undersøkelse levert av Ipsos på oppdrag fra RiksTV.

Spørsmålet respondentene fikk var: «Hvilken idrett følger du helst med på TV under OL?». Ingen av TV-idrettene kunne måle seg med langrenn, der hele 65 prosent svarte at de helst ville se denne idretten under OL.

Neste på pallen er skiskyting med 57 prosent, etterfulgt av alpint med 37 prosent.

Fersk undersøkelse før OL i Pyeongchang Bjørgen er blant TV-favorittene Sammen med en annen trønder topper skidronningen lista.

Denne pallplasseringen står seg gjennom samtlige aldersgrupper, og står sterkest hos de på 60 pluss. Her er andelen svar på de tre nevnte grenene på hhv. 77, 76 og 56 prosent. I tillegg står skihopping og skøyter sterkt hos de over 60 år, med hhv. 56 og 39 prosent.

Hos den yngre garde, de fra 18 til 29 år, er tallene noe lavere. Her svarer 59 prosent langrenn, 42 prosent skiskyting og 28 prosent alpint. Det er også denne aldersgruppen som har høyest score på idrettene snowboard (23 prosent), freestyle (15 prosent) og hockey (13 prosent).

– Vi ser at de eldre foretrekker de mer klassiske idrettene, der Norge har prestert godt over lengre tid. De yngre er også interessert i disse idrettene, men de vil også se de «nyere» og kanskje litt mer actionpregede idrettene. Det har jo også noe å si at Norge har gjort det godt i disse idrettene i det siste – ikke minst under helgens X Games, sier kommersiell direktør i RiksTV, Ole André Skarbøvik.

Tror det blir OL-gull på Bjørgen og Graabak Ifølge statistikkselskapet Gracenote Sports vil Norge ta 37 medaljer i vinter-OL i Pyeongchang.

På fylkesnivå skiller Møre og Romsdal seg spesielt ut – her svarer nemlig hele 61 prosent at de helst følger med på alpint, noe som er 24 prosentpoeng mer enn den gjennomsnittlige nordmann.

– Møre og Romsdal stiller sterkt til OL i år, med tre kandidater i alpint, så det er kanskje ikke veldig rart at de helst vil se på det. Som sunnmørspatriot håper jeg Nina Løseth, Ragnhild Mowinkel og Sebastian Foss Solevåg gir folk fra Møre og Romsdal mye å juble for i løpet av disse 16 dagene, sier Ole André Skarbøvik i RiksTV.

Kvinnene er for øvrig generelt mindre sportsinteressert enn menn, og ligger noen prosentpoeng under mennene på samtlige idretter. Unntaket er imidlertid langrenn, der de ligger ett prosentpoeng over mennene, i tillegg til kunstløp – der fordelingen er på hhv. 5 og 12 prosent på menn og kvinner.

Totalt var det 1 014 respondenter i alderen 18 år og oppover i den landsrepresentative undersøkelsen gjennomført av Ipsos på vegne av RiksTV. Undersøkelsen ble gjennomført i uke 2.