Tung dag i skisporet for Bjørgen

Sport

Den 10 kilometer lange fellesstarten i Sveits ble en kamp mellom amerikanske Jessica Diggins og et kobbel norske løpere. I den siste bakken tråkket Diggins til og la de jaktende norske jentene noen meter bak seg.

Forspranget ga det amerikanske OL-håpet aldri slipp på inn mot mål.

Diggins vant det siste verdenscuprennet i langrenn i Seefeld foran OL. Heidi Weng og Ragnhild Haga fulgte nærmest. Ingvild Flugstad Østberg kom i ensom majestet til fjerdeplass.

Bjørgen tester VM-løypene i Seefeld Rognes-løperen planlegger å gå verdenscuprennene i Seefeld til helgen. Det blir en test av neste års VM-løyper.

Bjørgen nummer fem

Marit Bjørgen slet. Langrennsdronningen fra Rognes så tidlig seig ut i kroppen og måtte jobbe hardt for å henge med tetgruppa allerede på den andre runden.

Bjørgen skjerpet seg mot slutten og plukket flere plasseringer. Til slutt ble det femteplass for et av Norges aller fremste gullhåp under vinterlekene i Pyeongchang. Diggins slo Bjørgen med 16,7 sekunder.

– Jeg ble fort sliten, men klarte å ta meg sammen mot slutten. Jeg hadde litt sykdom i starten av høydeoppholdet, og sånn sett kunne dette gått begge veier. Jeg har kun gått en hardøkt, sa Bjørgen til NRK etter målgang.

Sliter med forkjølelse

Veteranen bekreftet at hun slet med forkjølelse noen dager, og at treningsutbyttet av høydeoppholdet ikke ble helt optimalt.

Hun er imidlertid ikke nevneverdig bekymret, kun to uker før OL starter i sørkoreanske Pyeongchang.

– Jeg prøvde meg ut på førsterunden, men kjente at jeg ikke hadde mer å gi. Jeg måtte jobbe med meg selv, men jeg klarte å ta meg sammen på slutten og synes ikke dette er avskrekkende, sa hun til NTB.

Nå reiser hun altså tilbake til Seiser Alm og konsentrerer seg om å finne overskudd.

Heller ikke landslagstrener Roar Hjelmeset er særlig bekymret for at forkjølelsen har satt Bjørgenfor mye ut av spill før OL i Sør-Korea.

– Hun hadde noen dager i forrige uke uten trening, men jeg tror hun er bra i rute, sa han til NTB.