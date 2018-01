Graabak med nytt sterkt renn

Sport

Lørdag endte Jørgen Graabak på 8.-plass under kombinerttrippelen i Seefeld. Den regjerende OL-mesteren klarte 99 meter i hoppdelen. Han var nummer ni før langrennet.

For annen dag på rad var Jarl Magnus Riiber på pallen da han ble nummer tre. Ingen kunne stoppe japanske Akito Watabe.

Riiber lå lenge an til å ta en ny 2.-plass, men mot slutten snek tyske Vinzenz Geiger seg forbi. Den norske 20-åringen startet langrennet 25 sekunder bak Watabe og endte til slutt 1.08,9 minutter bak den suverene japaneren.

Fredag ble Riiber spurtslått av nettopp Watabe i kampen om seieren. Pallplassen var hans første i vinter. Dagen etter var han tilbake på verdenscuppodiet.

I hoppbakken landet Riiber på 104,5 meter, men et dårlig nedslag frarøvet han muligheten til å gå ut først i langrennssporet. Watabe hoppet halvannen meter lenger og fikk betraktelig bedre stilkarakterer.

Dermed måtte Riiber gå ut alene i jakten på japaneren. Et slikt utgangspunkt passer ikke unggutten spesielt godt.

Verdenscupleder Jan Schmid viste igjen hvor utrolig stabil han er denne sesongen. Lørdag gikk han inn til fjerdeplassen. Han var litt over fem sekunder bak Riiber. Schmid har ikke vært dårligere enn nummer fire i ti av elleve verdenscuprenn i vinter.

Tidligere lørdag gjorde han et hopp på 99 meter under tunge forhold. I sporet gikk han seg opp én plassering. Også Espen Andersen klatret en plassering da han var i mål som nummer fem. I bakken gjorde han et svev på 101,5 meter.

OL-kamp

Deretter la Magnus Krog seg inn på en 24.-plass. Han klatret med det ni plasser, og han får dermed ta del i tredje og siste renn i kombinerttrippelen søndag. Der får kun lørdagens 30 beste delta. Krog hoppet 95,5 meter tidligere på dagen.

Magnus Moan valgte å stå over langrennet. Tidligere på dagen hoppet han 96 meter og skulle etter planen gå ut i sporet som nummer 34. Dermed har trønderveteranen gjort sitt siste løp før den femte og siste OL-billetten blir delt ut.

Hvis ikke Krog klinker til og overbeviser stort i søndagens konkurranse, vil Moan være i førersetet om en plass på OL-laget. 34-åringen kan vise til en sjetteplass fra verdenscuprennet i Ramsau tidligere i vinter. Krog har ikke vært bedre enn nummer 21 siden han sesongdebuterte for litt over to uker siden.

Sindre Ure Søtvik var i mål som nummer 32 lørdag. Han falt dermed tre plasser på resultatlisten.

Eric Frenzel har vunnet kombinerttrippelen fire av fire ganger, men i år sliter han tungt i Seefeld. Fredag åpnet tyskeren med en svak 11.-plass, mens han lørdag ble nummer ti.