Jørgen Graabak topp ti

Riiber gikk først ut i langrennssporet etter å ha vunnet hopprennet i Seefeld tidligere fredag, men ble innhentet av Watabe kort tid før målgang. På oppløpet hadde japaneren mest krefter.

Riiber tok annenplassen og endte dermed på seierspallen for første gang i årets sesong.

– Taktikken min ble litt dårlig. Jeg hadde god fart på skiene i dag og tenkte at dragsuget ville bli bra, men det holdt ikke helt, sa Riiber til NRK etter målgang.

20-åringen, som har fått deler av årets sesong ødelagt av sykdom, måtte i kjelleren.

– Det var syre ut av en annen verden. Likevel er jeg tilbake til å gjøre noe litt stort i langrennsløypa. Jeg synes det går riktig vei, men mot slutten var jeg stokk stiv, sa Riiber.

Kråkenedslag

OL-håpet mener også han har mye å gå på i hoppbakken.

– Det går bedre der også, men fortsatt setter jeg kråkenedslag. Det må jeg gjøre noe med, sa han selvkritisk.

Verdenscupleder Jan Schmid gikk ut som tredjemann på langrennsdelen fredag, men hadde ikke dagen og måtte se seg forbigått av tyske Fabian Riessle. Dermed endte trønderen på fjerdeplass.

Schmid har vært blant de fire beste i ni av de ti verdenscuprennene som er gjennomført så langt i vinter.

Espen Andersen og Jørgen Graabak endte henholdsvis som nummer ni og ti.

OL-duell

Bak de fire beste nordmennene ble fredagens renn en duell om den femte og siste OL-billetten. Magnus Krog og Magnus Moan kjemper om den. Moan er i førersetet all den tid han har en sjetteplass fra rennet i Ramsau tidligere i vinter.

Fredag var imidlertid Krog knepent best av de to. Telemarkingen endte som nummer 27, to plasser foran Moan.

– Det var hardt og brutalt. Du får det ikke jevnere mellom oss. Vi gikk sammen hele veien. Jeg føler formen blir bedre og bedre, oppsummerte Krog.

– Jeg har vært veldig syk de siste 10-12 dagene. Dette var den første hardøkta etter sykdommen. Jeg visste nesten ikke hva som ventet meg, sa Moan.

Fredagens renn var det første i helgens kombinerttrippel i Seefeld. Lørdag er det en omgang hopp og 10 kilometer langrenn, søndag avslutter man med to omganger hopp og 15 km langrenn.