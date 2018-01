Solberg mister mange løp etter dramatisk velt

Sport

Treningsturen fikk en dramatisk avslutning da hesten stupte over en snøfonn, og Tom Erik Solberg ble kastet metervis i været. Han falt forkjært med brudd i ryggen som resultat, skriver Equus.

– Jeg er ikke klar for å kjøre på lenge og mister mange løp i vinter, forteller Solberg til Equus.

Lørdag arrangeres V75-mesteren under stevnet på Bjerkebanen i Oslo. De tolv beste kuskene stiller, men fjorårets bestemann Solberg er tvunget til å stå over.

– Naturligvis ergrer jeg meg over avbruddet, og at jeg ikke kan stille. V75 er den høyeste serien i Norge, og den mest pengestinne, understreker Solberg, som samarbeider med hesteeier Nils Munkhaugen fra Melhus.

– Uhellet skjedde sist helg under en trening med en av stallens hester. Vi greide simpelthen ikke å bremse opp fort nok, og lufteturen ble høy og lang. Enkelte som så hendelsen mente jeg var fire-fem meter i været. Nå ligger jeg rett ut, legene har tro på at jeg blir bra igjen, men at det vil ta tid. Jeg følger alle instruksjoner nøye, målet er å komme tilbake i sulkysetet så fort som mulig. Men det vil ta tid, avrunder Tom Erik Solberg.

I Solbergs fravær er det unge, fremadstormende Erlend Rennesvik som blir favoritt i lørdagens V75-mester. 23-åringen ble trukket ut til å kjøre meget kapable Seaside Illusion.