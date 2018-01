Fredrik Riseth er tatt ut til U23-VM

Sport

Fredrik Riseth fra Gimse er én av 13 norske løpere som er klare for U23-VM i langrenn i sveitsiske Obergoms 29.- januar til 2. februar.

Sju menn og seks kvinner er tatt ut til mesterskapet som går i 1300 meters høyde. Uttaket er basert på resultater i verdenscup, Skandinavisk Cup, NM og norgescup og skjønn fra rekruttlandslagstrener Anders Byström.

Riseth er den regjerende U23-verdensmesteren i sprint. Denne sesongen har han prestert svært godt. På NM-sprinten på Gåsbu forrige uke ble det bronsemedalje og han gikk verdenscup-sprinten i Dresden i Tyskland i helga.

22-åringen fra Gimse har gjort det så bra i skisporet at han har vært inne i OL-diskusjonen. Forrige uke uttalte Riseth til Trønderbladet at han ikke hadde gitt opp en plass til vinterlekene.

Under NM på Gåsbu i helga sa landslagssjef Vidar Løfshus at han ikke kunne love en OL-plass, og han hadde mer tro på at melhusbyggen blir å se i U23-VM.

– Det er flere som stiller foran, og jeg tror nok at U23-VM er mest aktuelt i år, men visst er han spennende for framtida, fortalte Løfshus til Trønderbladet.

Sistnevnte fikk altså rett i sine uttalelser. Riseth skal kjempe om medaljer i Sveits i slutten av januar.

Slik er troppen:

Menn:

Even Northug (Strindheim), Erik Valnes (Bardufoss og Omegn), Fredrik Riseth (Byåsen), Ole Jørgen Bruvoll (Lierne), Jan Thomas Jenssen (Hommelvik), Eirik Sverdrup Augdal (Ringkollens SK), Mattis Stenshagen (Follebu).

Kvinner:

Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes), Amalie Håkonsen Ous (Nes), Lovise Heimdal (Bardu), Julie Myhre (Byåsen), Marte Mæhlum Johansen (Østre Toten).