To stortap for ungt Melhus-lag

Sport

Melhus sine futsalherrer åpnet 2018 med én seier og to tap da laget spilte sine første kamper for året forrige helg. I helgen var det et ungt Melhus-lag bestående av juniorspillere som fikk sjansen da Tore Havdals mannskap møtte Jonsborg Futsal og Vegakameratene 2 til dyst i Charlottenlundhallen.

Det endte med 3-12 tap for Jonsborg, før laget røk 0-7 mot Vegakameretanes 2.-lag senere samme dag. Målscorere for Melhus i lørdagens første kamp var Henrik Knutsen Reitan, Kåre Rikard Fagerli og Ludvig Bigset.

Melhus ligger nå nest sist på tabellen med seks poeng etter sju kamper og halvspilt serie. Kun målforskjellen skiller ned til Vegakameratene 2.

Laget har nå frihelg kommende helg før de møter serieleder Freidig og Jonsborg Futsal i Steinkjerhallen søndag 28.januar.