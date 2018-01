Thomas Ekren og Strindheim best fra Sør-Trøndelag

Sport

Best av lagene fra Sør-Trøndelag skikrets ble Stridheim IL, med Thomas Ekren fra Melhus. De gikk inn til en god 7.-plass, under to minutter bak vinnerlaget fra Meråker. Ekren ble tildelt siste etappe, og de to andre på laget var Chris André Jespersen og Lars Ove Aunli.

Laget fra Byåsen IL hadde to løpere fra Melhus, nemlig Martin Riseth og Sivert Grøtan Eriksen. De kom inn på 36.-plass sammen med lagkamerat Martin Julian Buvarp. Tida bak vinnerlaget ble seks minutter.

Ingen lokale idrettslag stilte i stafett-NM. Fredrik Riseth var på verdenscup i Tyskland, og Tydal IL med Magnus Stensås stilte heller ikke stafettlag.