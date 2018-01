NM-gull nummer 22 til Bjørgen

Sport

Marit Bjørgen vant kvinnenes NM-sprint i klassisk stil på Gåsbu torsdag. Hun tok seg forbi Kathrine Harsem i stakingen på oppløpet.

Det var Bjørgens 22. NM-tittel. Silje Øyre Slind gikk inn til bronsen.

Tror det blir OL-gull på Bjørgen og Graabak Ifølge statistikkselskapet Gracenote Sports vil Norge ta 37 medaljer i vinter-OL i Pyeongchang.

Bjørgen hanglet seg videre fra kvartfinale til finale, men langrennsveteranen fra Rognes var seg selv igjen da det var snakk om en finale og smaken av gull.

Hun var usikker helt til det siste om hun skulle stille start eller ikke, men hun visste også at hun måtte det om hun i det hele tatt skulle komme i betraktning til OL-sprinten.

Rognesjenta har ikke bestemt seg for om det blir sprint på henne i Pyeongchang, men hun holder i hvert fall døra vidåpen.

– Det er en vanskelig vurdering, men utenom denne konkurransen så har det ikke vært så veldig bra. Hvis jeg ikke hadde fått til en bra sprint i dag, så ville det i hvert fall vært uaktuelt med sprint i OL, sa Bjørgen.

– Jeg var i tvil om jeg skulle gå i dag, men jeg har ikke gitt opp OL-sprinten helt. Det blir en helhetsvurdering som det blir opp til trenerne å ta. Jeg har også lyst til å gå lagsprinten i OL. Maiken (Caspersen Falla) ligger nok veldig godt an der, fortsatte hun.

– Positivt løp i dag

Sist gang Bjørgen vant en klassisk sprint i NM var i 2010. Hun var svært fornøyd med egen prestasjon og mente at hun hadde gått en av sine beste sprinter siden 2015-sesongen.

– Nå ska trenerne Roar (Hjelmeset) og Sjur Ole (Svarstad) ta ut laget til OL-sprinten, og så får vi se om jeg er en av de fire. Jeg må uansett føle om jeg er god nok til en finaleplass.

– Er jeg ikke det, spørs det om jeg heller må konkurrere i de distansene der jeg har mulighet til det. Det var et positivt løp i dag, mente Bjørgen.

– Vi får tenke litt

Landslagstrener Roar Hjelmeset mente at både Bjørgen og sølvvinner Kathrine Harsem presterte gode løp. Silje Øyre Slind tok for øvrig bronsen.

– Dette har betydning for OL siden øvelsen er veldig relevant med tanke på at det er klassisk sprint i OL. Vi får tenke litt og se hva vi ender opp med, sa Hjelmeset.

– Er det veldig opp til Marit selv om hun vil gå sprinten i OL?

– Sprint er den øvelsen vi har prestert dårligst på denne sesongen. Jeg føler at vi har fem stykker som har prestert bra på distanse, mens det er få som har vært i finaler i sprint.

– Om Marit går veldig, veldig fort i et OL og hun føler at sprint er noe hun er klar for, så skal vi i hvert fall lytte til henne. Det er ikke dermed sagt at hun blir tatt ut til en sprint. Det kan godt hende at også Kathrine Harsem er i en OL-tropp. Vi har valget fram til sprinten i OL starter, sa Hjelmeset.

Nytt NM-løp på fredag

Hvis det ender med at Marit Bjørgen ikke går OL-sprinten, er det høyst trolig NM-sølvvinner Kathrine Harsem som kommer inn som fjerde kvinne.

De tre øvrige som går sprinten er Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng.

Fredag går Rognes-løperen 10-kilometeren i fri teknikk, mens det er 15 kilometer skibytte på programmet på lørdag. Etter NM venter det høydetrening for Bjørgen.