NM-bronse til Riseth

Fredrik Riseth gikk opprinnelig inn til en fjerdeplass under klassisksprinten på Gåsbu torsdag. Men da konkurrent Kasper Stadaas, som kom i mål foran ham, ble diskvalifisert en god stund etter målgang, var det 22-åringen fra Melhus som stakk av med bronsemedaljen.

Johannes Høstflot Klæbo vant som ventet gullet og Eirik Brandsdal ble nummer to.

Fredrik Riseth etter bronsemedaljen på NM-sprinten – Jeg har på ingen måte gitt opp OL I løpet av ei ukes tid blir det avgjort om torsdagens bronsevinner på NM-sprinten får gå OL.

Riseth gikk en god prolog, kvartfinale og semifinale og tok seg til finalen. Her ventet flere sterke løpere. Byåsen-løperen hadde en god start i finalen, men sprakk litt mot slutten av løpet og gikk inn som nummer fire.

Nå venter verdenscupen i Tyskland for Riseth. Fredag reiser han til Dresden sammen med Klæbo.

Sivert Grøtan Eriksen ble ikke blant de 30 beste på prologen i NM-sprinten og måtte se finalene som tilskuer. Heller ikke Martin Riseth tok seg videre til kvartfinalen. Et uheldig fall ødela sjansene for det.

Magnus Stensås ble nummer 22 på prologen og fikk gå kvartfinalen. Her åpnet Tydal-løperen bra, men måtte se seg slått av Eirik Brandsdal og Kasper Stadaas, som tok plassene til semifinalen.

NRK-ekspert med spådom før dagens NM-sprint Riseth kan snyte Northugs OL-håp Torgeir Bjørn mener flere «ukjente» løpere kan nærme seg en OL-plass om de går fort på torsdagens NM-sprint.

PS! I fredagens papirutgave av Trønderbladet kan du lese at NM-medaljen glapp for Fredrik Riseth. Dette skyldes at avisa gikk i trykken før Kasper Stadaas ble diskvalifisert og bronsen gikk til Riseth. Vi beklager dette.