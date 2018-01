Lone Johansen er tatt ut til junior-VM

Sport

Lone Johansen (19) fra Melhus er tatt ut i troppen som skal være med til junior-VM i langrenn i Goms i Sveits fra 28. januar til 3. februar. Dette bekrefter Norges Skiforbund overfor Trønderbladet i en e-post.

Uttaket kommer ikke som noen stor overraskelse. Juniortrener Geir Endre Rogn har tidligere uttalt at melhusjenta er inne i uttaket hans, men at det var opp til langrennskomiteen å godkjenne det.

19-åringen pratet med Trønderbladet da hun gikk Norgescup på Beitostølen forrige helg. På spørsmålet om hva hun forventer av seg selv hvis hun får gå VM i Sveits, svarte hun:

– Jeg vil være i medaljekampen. Jeg reiser ikke til mesterskapet for å bli nummer fire, sa Johansen.

– Nyttig erfaring

Uttaket er basert på resultatene fra mønstringsrennene på både Beitostølen og Sjusjøen, samt etter skjønn fra juniorlandslagstreneren. Målsetningen er å stille det beste mulige laget på de ulike distansene i VM, som er sprint skøyting, 5/10km klassisk, skiathlon og stafett.

– Hovedmålet med junior-VM er at utøverne skal få nyttige erfaringer inn mot en seniorkarriere. Men selvsagt er det også et mål å prestere i mesterskapet og å kjempe om pallplasseringer, sier Rogn, som er trener for Morgendagens Helter-juniorlandslaget.

Tre av utøverne som er tatt ut i troppen var med på laget som tok gull i herrestafetten i fjor og to av dem tok individuelle medaljer i fjorårets mesterskap.

– Blir tøft å ta medaljer

Selv om juniorene konkurrerer lite internasjonalt, er det ifølge Rogn absolutt grunn til å tro at de norske utøverne skal kunne kjempe i toppen på alle øvelser.

– Det blir nok tøffest å ta medaljer på distanserennene blant jentene, men med fullklaff kan selvsagt det også være mulig. I sprint og stafett for jenter og i alle gutteøvelsene bør det være klare medaljesjanser, sier landslagstreneren.

VM-troppen består av følgende åtte jenter og sju gutter:

Mathilde Skjærdalen (Myhrvold Vind IL)

Kristine Stavås Skistad (Konnerud IL)

Tiril Liverud Knudsen (Konnerud IL)

Lone Johansen (Melhus IL)

Hedda Østberg Amundsen (Asker SK)

Tuva Bakkemo (Gjøvik SK)

Maiken Min Midtskogen (Stor-Elvdal SK)

Amalie Honerud Olsen (Mjøndalen IF)

Jon Rolf Skamo Hope (Hyen IL)

Thomas Helland Larsen (Fossum IF)

Håvard Moseby (Kjelsås IL)

Harald Østberg Amundsen (Asker SK)

Jørgen Lippert (Trøsken IL)

Brage Bø (Larvik Ski)