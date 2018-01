Jenny Enodd er tatt ut til IBU-cupen

Sport

Skiskytter Jenny Enodd (22) fra Budal er tatt ut til runde fem av IBU-cup i Arber i Tyskland 10. - 13. januar. Det bekrefter Norges Skiskytterforbund i en e-post til Trønderbladet.

IBU-cup er et mesterskap for de nest beste skiskytterne i Europa.

22-åringen imponerte under norgescupen for seniori Lygna forrige helg da hun både vant og ble nummer to.

Jenny Enodd viste seg frem i helga Budalingen Enodd vant suverent på lørdag, og ble nummer to på søndagens norgescup i skiskyting i Lygna. Silje Bakken fra Hølonda tok tredjeplass på lørdag, og sjetteplass søndag.

Følgende utøvere er tatt ut til IBU-cupen:

Kvinner

Jenny Enodd, Budal IL

Hilde Fenne, Voss Skiskytterlag

Karoline Knotten, Vingrom IL

Thekla Brun-Lie, Oslo skiskytterlag

Lotte Lie, Skatval Skilag

Sigrid Bilstad Neraasen, Vingrom IL

Menn

Håvard Gutubø Bogetveit, Førde IL

Vegard Bjørn Gjermundshaug, Alvdal IL

Fredrik Gjesbakk, Bossmo&Ytteren IL

Aslak Nenseter, Bø skiskyttarlag

Fredrik Mack Rørvik, Målselvs skiskytterer

Erling Aalvik, Kvam langrenn og skiskyttarklubb