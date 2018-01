Så mange NM-distanser går Bjørgen

Sport

Mens de fleste av de beste norske har vært opptatt med Tour de Ski den siste uken, har Bjørgenog Ragnhild Haga ladet opp hjemme i Norge uten tanke på konkurranser.

De har konsentrert seg om å trene.

Kvinnelandslagets assistenttrener Sjur Ole Svarstad forteller at de har bra oversikt over hva de to har foretatt seg hjemme mens resten har vært på vift i Mellom-Europa.

– Dem har vi bra kontroll på. De er friske og i god trening og er klare for NM. Marit feiret jul nordpå, og har vært mye i Oslo etterpå. Ragnhild har vært på Sjusjøen. I tillegg har også hun vært litt i Oslo.

– Hva skal de gå i NM?

– Ragnhild skal ikke gå sprinten. Marit er påmeldt på de tre første øvelsene, men kommer nok til å blinke seg ut to konkurranser når uken kommer. Vi har ikke planlagt noe nærmere enn det. Den endelige avgjørelsen er ikke tatt. Begge ser fram til spennende NM-deltakelser, sa Svarstad til NTB i helgen.

Mens Bjørgen drar på høydeopphold torsdagen etter at NM-dagene er over, skal Haga lade opp til OL hjemme i Norge. Begge er forhåndsuttatt til OL i Pyeongchang for flere uker siden.