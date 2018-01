Sport

Tirsdag er hviledag i Tour de Ski og det gir litt rom for å oppsummere etter tre etapper. Anne Kjersti Kalvå kom inn på det norske laget etter at Ragnhild Haga valgte å stå av. 25-åringen fra Lundamo har ikke fått vist sitt beste i touren til nå og står uten topp 30-plassering. Team Trøndelag-trener Kristian Skrødal er daglig i kontakt med Kalvå og beskriver de tre første etappene som en «tung reise».

- På 10 kilometer klassisk slet hun med bakglatte ski. Det var synd, for det var en distanse som kunne passet henne bra. Og så tror jeg at høyden spiller inn. Anne Kjersti Kalvå kom inn som reserve og har ingen opphold i høyden bak seg. Men hun hadde nok sett for seg en høyere plassering, sier treneren.

Hans råd til Kalvå er å nullstille foran hver konkurranse. Fortsatt gjenstår fire løp og i morgen (onsdag) er det en sprint i fristil som står på programmet. Da har touren forflyttet seg til lavlandet i tyske Oberstdorf. Etter to renn i Tyskland skal konkurransen avsluttes med fellestart i klassisk i Val di Fiemme lørdag og jaktstart opp «monsterbakken» søndag.

- Anne Kjersti er hakket bedre i klassisk og jeg tror fellesstarten i Val di Fiemme passer henne bra, sier Skrødal til Trønderbladet.