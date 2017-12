Kåret Marit Bjørgen til Norges nest største idrettsstjerne

Sport

Karsten Warholm kåres av VG til Norges største idrettsstjerne etter VM-gullet på 400 meter hekk. I fjor var han nummer 100 på avisens årlige rangering.

Mesteparten av klatringen gjorde han unna i løpet av 48 sekunder og 35 hundredeler i London i august, påpeker avisen.

Fantastisk comeback av Bjørgen

Førsteplassen på topp 100-lista var ikke like klar som Warholms VM-triumf. VG gjør det klart at det måtte målfoto til før han ble plassert foran Marit Bjørgen. Hun gjorde et fantastisk comeback i langrennssporet etter å ha blitt mor, men må nøye seg med 2.-plass.

Friidretten kan glede seg over to mann på pallen og tre i topp ti. Filip Ingebrigtsen rangeres som nummer tre etter VM-bronsen på 1500 meter og Sondre Nordstad Moen som nummer sju etter sitt fantomløp på maraton.

Mannlige norske håndballspillere er vant til å leve i skyggen av jentene, men i år er Sander Sagosen på fjerdeplass og landslaget for menn på niende etter VM-sølvet sist vinter. Nora Mørk på 12.-plass er høyest rangert av kvinnene som også vant sølv i VM.

Carlsen på femte

Magnus Carlsen har toppet kåringen fem ganger, senest i fjor, men falt i år til femteplass. Øvrige utøvere i topp ti er Mats Zuccarello (6), Alexander Kristoff (8) og Cecilia Brækhus (10).

Johannes Høsflot Klæbo (langrenn) og Johannes Thingnes Bø (skiskyting), som begge har herjet i verdenscupen tidlig i OL-sesongen, rangeres som henholdsvis nummer 13 og 17. Gjør de det like sterkt i vinterlekene, blir det garantert plasseringer helt i tetsjiktet neste år.

Ada Hegerberg på 16.- og Joshua King på 18.-plass er høyest rangerte fotballspillere, mens Sarah Louise Rung på 19.-plass utropes til største stjerne i idrett for funksjonshemmede. Hun var nummer to i fjor.

Utøveren som av VG gis en mulighet til å gjøre samme sprang som Warholm gjorde i år er for øvrig ikke ukjente Petter Northug, som i 2017 vurderes som Norges 100. største idrettsstjerne.

De beste

Dette er topp 20 på VGs liste :

1) Karsten Warholm (friidrett), 2) Marit Bjørgen (langrenn), 3) Filip Ingebrigtsen (friidrett), 4) Sander Sagosen (håndball), 5) Magnus Carlsen (sjakk), 6) Mats Zuccarello (ishockey), 7) Sondre Nordstad Moen (friidrett), 8) Alexander Kristoff (sykling), 9) håndballgutta, 10) Cecilia Brækhus (boksing), 11) Maiken Caspersen Falla (langrenn), 12) Nora Mørk (håndball), 13) Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), 14) Kjetil Jansrud (alpint), 15) håndballjentene, 16) Ada Hegerberg (fotball), 17) Johannes Thingnes Bø (skiskyting), 18) Joshua King (fotball), 19) Sarah Louise Rung (svømming funksjonshemmede), 20) Henrik Kristoffersen (alpint).