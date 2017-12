Ny mann på sporten

Sport

- Guttedrømmen var å jobbe i TV 2-sporten og dekke Premier League, men med åra har jeg blitt like interessert i breddeidrett, sier Fredrik Borchgrevink Lange fra Ålen.

Han er nyansatt sportsjournalist i Trønderbladet siden 5. desember, blant 40 søkere som ønsket seg akkurat den jobben etter at Thomas Olsen ønsket seg tilbake til hjemlige trakter i Nord-Norge.

Unge utøvere

Å få fram breddeidretten er viktig. Å bli skrevet om er både inspirerende og motiverende for unge utøvere, tror han. At det dukker opp en journalist som vil skrive litt om dem.

Nylig skrev han om melhusgutten Jørgen Hagensen (14) som har signert for RBK og er tatt ut til landslagssamling. Samme uka advarte Ole Gunnar Solskjær og Ståle Solbakken på første side i Aftenposten, mot selektering og topping i barnefotballen. De to frykter utbrente tenåringer.

- Sport skal være artig, sier Fredrik. – Så lenge barna synes det er artig, har det ikke noe å si at de satser. Kanskje kan vi ha to arenaer. Det er viktig med et tilbud for dem som vil opp og fram.

Leilighet på Melhus

Likelønn for herrer og damer, et annet brennbart tema. Herrene på landslaget som gir avkall på noe for at spillerne på damelandslaget skal få litt mer.

– En fin gest, sier Lange. Samtidig synes han det er rettferdig at herrene får litt mer lønn, fordi de drar inn mer penger til fotballen gjennom mer billettsalg og flere TV-seere.

25-åringen har Manchester United som favorittlag. Og naturligvis Rosenborg, helt fra han hadde både smekke og body i trøndersk svart og hvitt, og satt på fanget til pappa og så Champions League-kamper. Enebarn den gangen, men siden har han fått fem søsken etter at foreldrene gikk fra hverandre og det ble to familier, som han har god kontakt med.

Akkurat nå bor Fredrik midlertidig hos besteforeldrene i Trondheim, men til våren flytter han inn i splitter ny leilighet på Melhus, i tredje etasje i Energiparken. 37 kvadrat går fint så lenge man er singel.

Adressa og Opdalingen

- Jeg er jo en sportsidiot, fastslår Fredrik. Selv om han har vært «potet» helt siden studietida i Trondheim, da han var tilkallingsvakt for Adressa og i tillegg hadde sommerjobb der. Og da han fikk jobb i Opdalingen, ei lokalavis med få ansatte, ble arbeidsområdet ikke akkurat mer spesialisert.

Og det hender at han klunker på kassegitaren, som tidligere medlem i flere band, da var det rock og elgitar som gjaldt, hjemme i Ålen. Etter videregående på Røros og Heimdal, militærtjeneste på Jørstadmoen på Lillehammer og deretter påbygging på Strinda, ble det journalistikk på Norges kreative høgskole og til slutt ett år med medievitenskap på NTNU. Det var utdanningen han rakk før han fikk fast jobb i Opdalingen.

Fredrik er glad i å prate med folk og røper at han synes skrivinga er det artigste. Ellers har han alltid vært glad i å tegne og male. Han var også innom Unge Høyre før han begynte med journalistikk og måtte legge bort politikken.

Og på Oppdal tok han fram langrennsskiene og gikk i lysløypa. I Ålen spilte han på senior og guttelaget i fotball, og ser ikke bort fra at han kan slenge seg med når Ålen har bortekamper i Trondheim. i 6. divisjon neste sesong.