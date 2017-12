Helt dødt for Stensås i Finland

Sport

Det ble norsk storeslem på dagens 15 kilometer i fristol i finske Vuokatti. Daniel Stock vant og deretter fulgte åtte nordmenn før finske Kusti Kittilä inntok den siste plassen i topp 10.

For Magnus Stensås ble det tung dag i Finland med 52. plass og drøyt to minutter opp til lagkameraten på rekruttlandslaget. 24-åringen fra Lundamo har slitt med kroppen i høst og måtte stå over norgescupen for noen uker siden med mageknipe. Den siste tiden har han følt seg bra igjen, men utfra start i dag forsvant fort den gode følelsen.

- Var helt dødt. Fikk aldri opp noe bra fart, så det ble bare å komme seg til mål uten å bruke for mye krefter. Kjedelig! Har fungert ganske bra i det siste, skriver Stensås en sms etter rennet.

Melhusguttene Thomas Ekren og Martin Riseth ble henholdsvis nummer 76. og 86.

Skandinavisk cup forsetter med skøytesprint i morgen og klassiskøvelser på søndag.

- Søndag passer meg best, men jeg håper å få med meg noen poeng i morgen, skriver Stensås.