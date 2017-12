Syk Kalvå er ute av verdenscuptroppen

Sport

Etter planen skulle Anne Kjersti Kalvå delta i verdenscupen i Davos sist helg, men slik gikk det ikke. En svært skuffet Kalvå måtte trekke seg på grunn av forkjølelse. Hun er ikke med i den norske troppen som skal gå i italienske Toblach i helga. I stedet håper hun å kunne gå i skandinavisk cup i Finland til helga. Marit Bjørgen skal imidlertid gå de to rennene, før hun deretter tar konkurransefri fram til NM. Hun deltar ikke i Tour de Ski, men legger inn en skikkelig treningsperiode i stedet.

Klæbo er tilbake

Johannes Høsflot Klæbo (21) er imidlertid tilbake i langrennsverdenscupen igjen når det venter to nye renn i italienske Toblach til helgen. Klæbo vant lørdagens fristilssprint i Davos, men verdenscuplederen sto over søndagens 15 km i fri teknikk. Der var han savnet. Der ble Simen Hegstad Krüger beste norske på 4.-plass. Krüger er også blant de sju herrene som er med i Toblach.

Niklas Dyrhaug er også tilbake igjen. Den ryggplagede trønderen har ikke konkurrert siden Lillehammer, der det endte med at han måtte bryte skiathlondistansen.

Ny kvinne på vei opp

– Når vi er ferdige med siste verdenshelg før jul håper vi å ha begge de gule trøyene som viser at vi leder verdenscupen både for kvinner og menn. Johannes (Høsflot Klæbo) innehar denne ene per i dag, mens Ingvild (Flugstad Østberg) er 78 poeng bak Charlotte Kalla. Lørdagens 10- og 15-kilometer er en meget relevant distanse med hensyn til OL og vil gi oss en ytterligere pekepinn på hvem som kan gå den samme distansen i Pyeongchang, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Thea Krokan Murud gjorde sine saker bra i Davos, og får fornyet tillit i Toblach. Murud har tatt steg denne sesongen. Kathrine Harsem er også tilbake i laget etter at hun sto over i Davos.

Håvard Solås Taugbøl kunne ha vært med i Davos som sist sesongs vinner av Skandinavisk Cup, men har valgt å stå over i Toblach.

Friteknikk og jaktstart

Lørdag er det 10 og 15 kilometer fri teknikk på programmet. Søndag er det 10- og 15 kilometer jaktstart i klassisk stil.

Slik er troppen:

Menn: Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Hans Christer Holund (Lyn), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Niklas Dyrhaug (Tydal), Sjur Røthe (Voss), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Martin Johnsrud Sundby (Røa).

Kvinner: Marit Bjørgen (Rognes), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Thea Krokan Murud (Søre Ål), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Ragnhild Haga (Åsen), Kathrine Harsem (Varden Meråker), Heidi Weng (BUL).