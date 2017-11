Sport

Riseth vant drøye to sekunder foran Kasper Stadaas, med Even Northug på tredjeplass under sprinten i norgescupen på Gålå lørdag. Også forrige helg, imponerte Riseth stort, på åpningshelga på Beitostølen. Da havnet han på fjerdeplass i sprinten.

Riseth gikk mot blant andre Petter Northug i kvartfinalen, et heat han vant. Verre gikk det med Northug, som røk allerede her.