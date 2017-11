Har forhåpninger om perfekte skispor

Sport

Søndag kom mesteparten av nedbøren som regn i lavlandet. Men i Budal la det seg hvitt teppe over landskapet. Da var løypekjører Martin Solberg rask med å legge spor i skiløypa på Enodden. Langrennsglade fikk en tre kilometer lang trasé å boltre seg i og nå får de kanskje beholde sporet ei stund.

Også for to uker siden ble det kjørt spor i lysløypa, men da regnet det meste bort etter tre-fire dager. Men en liten såle ble spart av værgudene og da det kom 10-15 centimeter med snø i går, var det enkelt for Solberg å lage flotte spor.

Det er ventet både kuldegrader og mer snø i dagene som kommer. Blir det slik, tror løypekjøreren på fantastiske forhold i Budalen. Folk har allerede vært på tråden for å forhøre seg om forholdene. Med den ventede snøen, har Solberg planlagt å legge nye spor i formiddag.

- Da blir det fantastisk flott, tror han.