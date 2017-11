Mestermøte med trenerlegende

Sport

Først var det klart for en liten teoriøkt, der Putans tok for seg sine syn på trening innen barnehåndballen.

- 1000 veier til Roma

Ved hjelp av en prosjektor, videoklipp og et godt humør, delte han sin bunnløse kunnskap med de rundt 100 deltagende trenerne.

- Dette er bare mine erfaringer, det finnes ingen fasit, sa Putans ydmykt før han satte i gang med videoklipp av treningseksempler.

Han mener at spesialiseringen innenfor barnehåndballen bør drøyes så lenge som mulig, og at variasjon er viktig for å skape allsidige håndballspillere, men også for at det skal være gøy å komme på håndballtrening for de minste.

Merittert trener

Putans var trener for Byåsen Håndball i til sammen 16 år, der han blant annet førte Byåsen til to seriegull og til to kvartfinaler i den europeiske mesterligaen. Han kom til Trondheim fra Latvia i 1992, for å spille for håndballklubben Wing. Klubben gikk konkurs, og Valery bestemte seg for å ta turen til Melhus, der han blant annet var spillende trener for herrelaget. Nå er han trener for gutter 06-laget til Melhus/Gimse, der samtlige i trenerteamet spilte sammen i Melhus på 90-tallet. Ole Morten Øyås var en av de.

- Valery er en enorm ressurs for klubben. I tillegg har vi i trenerteamet kjent hverandre i 25 år, så vi har jo omtrent vokst opp med Valery-konseptet. Det gjenspeiles i laget vi trener, sier Øyås.

Videoklippene under teoridelen viste nettopp dette 06-laget, og de viste progresjonen fra alderen 7 til 11 år. Etter en kort kaffepause, var det klart for den praktiske delen av seminaret.

Kjørte oppvisningstrening

Alt og alle ble flyttet opp på tribunene, og ut på banen kom gutter 06-laget for å holde en liten oppvisningstrening der Valery førte publikum gjennom treningen ved hjelp av mikrofon. Ved hjelp av et kort blås i fløyta, stilte guttegjengen opp som om det skulle være oppstilling i militæret, men det var åpenbart at de hadde det utrolig gøy. Putans mener nemlig at moro må kombineres med disiplin for at treningene skal fungere.

- Meget fornøyde

Som klubb var Melhus/Gimse svært fornøyde med arrangementet, og det kom mange flere enn hva de hadde trodd.

- Vi hadde vært fornøyde om det kom 30 stykker, så når det dukker opp over 100 trenere, så er jo det bare utrolig bra. Jeg tror det er viktig at kunnskapen deles når man har tilgang til en fyr som Valery, sier Øyås.