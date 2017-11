Med Marius i barnehage må Marit passe ekstra godt på

Sport

Om en drøy uke åpnes langrennssesongen på Beitostølen. De norske landslagsløperne har akkurat avsluttet et vellykket høydeopphold i Val Senales i Italia. L andslagssjef Vidar Løfshus kan melde om at det denne gangen har vært veldig lite skader og sykdom blant de norske løperne. Martin Johnsrud Sundby slet med noe som tydet på matforgiftning, mens Marit Bjørgen kom noe senere ned til de italienske alpene på grunn av streptokokker.

Høy beredskap hos Bjørgen

– Det har vært et bra høydeopphold og ingen alvorlige skader. Det er sjelden at det har stått så bra til, sier Løfshus. På kvinnesiden var det bare Kari Øyre Slind som ikke kunne være med. Didrik Tønseth har trent for fullt på hjemmebane i Trondheim tross problemer med hodesmerter etter rulleskikrasjen i Livigno i september.

– Dette er en beredskapssesong for løperne. Alle er ekstra nøye og tar mange forholdsregler for å ikke å bli syke eller skadde foran OL. Det er jo spesielt høy beredskap hos Marit (Bjørgen) og Martin (Johnsrud Sundby) som har unger i barnehagen, sier Løfshus.

Hard kamp fra første stavtak

Landslagssjefen står på kravet om at det må kjempes om OL-plassene fra første stavtak.

– Det er 15 mann som kjemper om ti plasser til Ruka (verdenscup), deriblant Petter Northug. Det blir kamp på herresiden om å komme til OL, sier Løfshus til NTB.

På kvinnesiden er kampen ikke fullt så hard. Ved siden av eliteløperne er det også rom for at noen fra regionlagene kan slå seg inn på verdenscuplaget og igjen være med å kjempe om en OL-plass.

– Det kan hende vi gir noen klarsignaler til verdenscupåpningen allerede før Beitostølen, men ingenting er avgjort ennå, sier landslagssjefen.

Beito-trippel

Sesongstarten på Beitostølen i neste uke innledes med 10 og 15 kilometer i klassisk stil fredag. Lørdag venter klassisk sprint, og søndag avsluttes åpningshelgen med 10 og 15 kilometer i fri teknikk.

Siste helgen i november er det verdenscupåpning i finske Ruka. Det er en minitour i de finske skoger denne sesongen.