- Jeg forventer at vi skal bestemme

Sport

Melhus/Gimse har ikke spilt kamp siden laget spilte dobbeltkamp mot Midsund og Træff 23. og 24. september. Etter fem og en halv uke med spillefri er det onsdag kveld endelig klart for kamp igjen. Melhus/Gimse er vert når Strindheim kommer på besøk til Melhushallen. Trener Jan Erik Wiedemann ser fram til å spille om poeng igjen.

- Ja, det har vært lenge siden sist. Men nå får vi to tette kamper (lørdag møter damelaget Midsund igjen), sier han.

Nyttig gjennomkjøring

- Har det vært vanskelig å holde intensiteten oppe på trening uten kamphelg å se fram til?

- Nei, de er såpass ivrige at det er ikke vanskelig å holde dem i gang, forteller treneren.

Men laget fikk en nyttig gjennomkjøring da de møtte topplaget fra den andre 3. divisjonsavdelingen, Stjørdal.

- Det var viktig for oss å få en kamp, for det er vi rusten på. Det var ei god gjennomkjøring, forteller Wiedemann.

Melhus/Gimse - Byåsen 21-47 - Ikke skikkelig bakoversveis Men Melhus/Gimse-spiller Marie Kristine Rokkones Hansen innrømmer at starten på cupkampen mot Byåsen var heftig.

Knuste Skaun

- Hva forventer du av laget ditt mot Strindheim?

- Jeg forventer at vi går ut på banen for å bestemme hvordan kampen skal være. At vi klarer å holde tempoet oppe. Jeg har sett dem spille og har plukket opp deres styrker og svakheter. Selv om jeg er mest opptatt av hvordan vi selv spiller, er det greit å vite hva som møter oss, mener M/G-treneren.

Han tror ikke kampen blir enkel selv om Strindheim har innledet sesongen med tre tap på fire kamper.

- De har tapt stort, men de har manglet spillere og har også hatt store utskiftninger i laget. Det tar tid å sette et lag, men nå ser det ut som de har fått det til. De slo Skaun med ti mål i sin siste kamp, advarer han.