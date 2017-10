Mange vil helst slippe, men bare Bjørgen får lov

I en ideell verden er det flere norske jenter enn Marit Bjørgen som helst hadde sett at de slapp å stille opp i Tour de Ski i en OL-sesong.

Men det får de neppe lov til. I beste fall må de håpe på at de slipper unna med deler av touren i Mellom-Europa.

Bjørgen tro mot høyderegimet Marit Bjørgen (37) sier det er mer magefølelse enn testing som gjør at hun sverger til høydetrening år etter år.

Landslagstrener Roar Hjelmeset er innforstått med at Bjørgen får bli hjemme i Norge mens Tour de Ski blir arrangert. Det har veteranen gode erfaringer med i mesterskapsår.

Men ellers må nok de fleste av de beste påregne at de må stille opp i touren som i år går fra Lenzerheide, via Oberstdorf til Val di Fiemme.

– Vi ønsker å ha med så mange som mulig. Det er OL, og forhåpentlig blir det litt kamp om plassene. Vi må forsøke å legge et mest mulig rettferdig opplegg for uttaket og kvalifiseringen. Det er ikke slik at om du går fort Kuusamo, så er du automatisk klar for OL. Folk må vise form så lenge som mulig, sa landslagstrener Roar Hjelmeseth til NTB i Val Senales tidligere denne uken.

Viktig

Han sier at det er viktig at folk er med i Touren, og så får landslagsledelsen heller vurdere hvor lenge den enkelte skal holde det gående.

– Det er ikke slik at du kvalifiserer deg til OL om du går fort opp den siste bakken. Vi må summere opp fortløpende, og så må vi passe på at de som kjemper om de samme OL-plassene går den samme typen skirenn.

– Bjørgen går ikke Touren?

– Nei. Hun går definitivt ikke Tour de Ski. Hun vil være en av dem som prioriterer NM. Andre ser at de må gå Tour de Ski for å kvalifisere seg til OL, selv om de kanskje ikke går alt.

Bjørgen måtte utsette høydeopphold grunnet sykdom Marit Bjørgen har vært smittet av streptokokker og måtte utsette avreisen til landslagets høydesamling i Val Senales, skriver Adresseavisen.

Realistisk

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er en av dem som definitivt ville ha valgt som Bjørgen om hun hadde kunnet.

– Jeg klarer nok ikke å være i form fra start på sesongen, men kanskje jeg kan bruke tiden fram til jul på å gå meg i form. Realistisk sett må jeg nok gå Tour de Ski, men hadde jeg gått så bra før jul at jeg hadde sluppet det, så hadde det vært det aller beste. Men det er flere planer og alternativer med i bildet, sa Jacobsen til NTB etter tirsdagens treningsøkt i Val Senales.

Maiken Caspersen Falla ville også ha sluppet om hun hadde fått lov.

– Jeg tar ingen Tour-avgjørelse før senere. Det som frister mest er å droppe det helt, men det kan også være aktuelt å reise ned for å gå noen renn. Det går også fint. Vi får se hvordan jeg ligger an i OL-kabalen og hva trenerne sier.

Dette sier Ingvild Flugstad Østberg:

– Jeg tenker at jeg må se det an. Plutselig får man beskjed om at man må gå, for det er noen renn du må vise deg fram i. Å gå deler av Tour de Ski er også et alternativ, og det ser ut som om det er mer aktuelt enn å gå hele. Det er foreløpig status rundt Tour de Ski.