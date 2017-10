Knuste pers med godt over minuttet

Sist helg deltok melhusjenta Tomine Hugaas Fjorden i Kristiansund Open. 15-åringen reiste hjem med hele seks 1. plasser og én 2. plass. På 1.500 meter fri perset hun med hele ett minutt og 20 sekunder. Hennes nye rekord lyder nå på 19.19,31.

- Jeg er kjempefornøyd med å ha satt ny pers på 1.500 meter. Og på den 1.500-meteren svømte jeg også fortere enn persene mine på 200, 400 og 800 meter fri, forteller hun.

Fjorden ble nylig flyttet opp i elitegruppa til Vestbyen svømmeklubb etter å ha greid UM-kravet på 200 meter bryst. Etter å ha lagt bak seg et tungt år i bassenget har det virkelig løsnet for 15-åringen de siste ukene. Kommende helg deltar hun i kveldsstevnet i Pirbadet. Da går hun for nye rekorder.

- Jeg satser på å perse på 800 meter fri og målet er å svømme enda fortere enn i Kristiansund, forteller hun.

Hun har en liten drøm om å bryte timinuttersgrensen på distansen. I så fall må hun svømme 16 sekunder og 55 hundredeler fortere enn sist helg.