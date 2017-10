- I kveld skal vi kose oss

I omtrent 20 minutter var det spennende på Steimoegga idrettspark på Alvdal. Hjemmelaget ville gjerne vise at de var bedre enn nedrykket skulle tilsi og produserte et par halvfarligheter. Men så scoret Samin Meskinyar og da falt det meste på plass for et opprykksjagende Melhus. Pål Riaunet økte til 2-0, som også stod seg til pause. De siste 45 var helt og holdent Melhus´ omgang. Scoringer av Håvard Ler, Edvard Ølstøre, Roar Strand og Geir Holthe la all tvil til side.

Da dommeren blåste av etter tre tilleggsminutter var det bare glede å spore blant spillerne. Etter 13 strake seire fyker laget opp i neste års 3. divisjon. Melhus har for alvor plassert seg selv på fotballkartet igjen.

Saken oppdateres