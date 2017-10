På høyden igjen før avreise til Val Senales

Lundamobyggen har mistet 150 timer med trening i høst med tette bihuler, er såpass på fote igjen at han tirsdag reiser med landslaget til Val Senales i Italia for en to uker lang høydesamling.

- Jeg har trent over en uke nå, sier Magnus Stensås på telefon til Trønderbladet.

Han har fått foreskrevet et treningsopplegg fra landslagsledelsen som skal holde ham litt igjen. Ette fire-fem uker på sofaen er faren tilstede for at en blir overivrig og begynner å trene for hardt.

- Vi har lyst til å ta igjen trening, selv om vi vet at det ikke går. Likevel tenker vi sånn, forteller han.

Han gjennomførte et par referanseøkter forrige uke som viste at formen, om ikke pill råtten, er langt unna der han ønsker å være.

- Det var sinnssykt tungt i starten, men jeg har kommet meg opp på et greit treningsnivå. Men jeg gikk en intervall økt med utøvere som normalt er et par hakk under meg og da hadde jeg mer enn nok med å holde følge. Da jeg gikk samme økt med Didrik (Tønseth), Niklas (Dyrhaug), Petter Northug og Emil Iversen i sommer holdt jeg helt inn. Nå hadde jeg mer enn nok med å holde følge. Der og da er det tungt, men jeg forsøker å visualisere at det er et viktig skirenn. Jeg prøver å tenke at det går bedre enn det gjør, sier han.

24-åringen forventer ikke å være tilbake i godt, gammelt slag før på starten av nyåret. Men hvis kroppen responderer bra på høydetreningen, er det ikke utelukket at han kan gå et og annet bra skirenn også i starten av sesongen. Som kjent er det langrennsstart på Beitostølen om en måneds tid.

- Jeg var usikker på om jeg