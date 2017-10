Ny Bjørnbeth-triumf

Sju seirer på 17 starter lar seg så absolutt høre. Thomas Mjøen gjorde så godt han kunne med Baritron mandag kveld, men det var ingenting å gjøre med gode Valley Ivan. Amatøren tok imidlertid sitt monn igjen med Villmira, som eies av Ingunn Terese P. Mjøen. Seieren kom etter å ha ledet hver meter av løpet, og kvalifiserte seg dermed til finalen i Hesteeierkanna, som går senere i høst.

Ikke truet i tet

Den fem år gamle hoppa etter Moe Odin later til å trives utmerket på mellomdistanse, seks av de sju seirene er kommet over 2140 meter. Theodor var framme og prøvde seg uten å komme helt på høyde, den galopperte også i forsøket på å utfordre.

– Den svarer når de kommer opp på sida, meldte kusken, som hadde vært litt usikker på hesten i tet, men det var ingen fare.

Det er for øvrig ikke bare kusken, som også er trener, som står bak hestens gode prestasjoner.

– All ros til Ingunn, som jobber masse med merra. Den har gått gradene, og forcen er at den går til slutt, avrundet Mjøen, som med dette tok sesongens seier nummer 32. Det er tangering av persen. Med to og en halv måned igjen av sesongen og over 1,6 millioner innkjørt, kan melhusamatøren allerede konstatere at 2017-sesongen blir den beste i karrieren.

Knallgod traver

Med 15 seirer så langt og 850.000 kroner innkjørt, er også Ragnhild Bjørnbeth i gang med å legge sin beste sesong bak seg. Hesteeierkanna-finale ble det også på Sea Samedi, som så langt har vunnet halvparten av årets seks starter.

Det faktum at femåringen denne gangen sto i bakspor, gjorde fagpressen noe usikker, men kusken delte ikke den bekymringen. Det var det da heller ingen grunn til. Sea Samedi pangstartet fra baksporet, og etter en drøy halv runde var den i ledelsen. Angrepene ble svart opp, og seieren gikk til den klart beste hesten. Skatval-traveren har gått gode løp før, men dette var utvilsomt et av de aller beste.

– Den var knallgod! fastslo kusken. – Jeg hadde tenkt å kjøre bakfra, men nå ble det sånn og det ble ganske greit. Hesten er kanskje bedre enn de andre, mente Bjørnbeth, som ble spurt om hvorfor hun har så god flyt om dagen.

– Jeg får gode hester å kjøre, svarte seierkusken, som tilføyet at det gir økt selvtillit å gjøre det bra.

Flere seirer venter for både hest og kusk.