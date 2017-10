Melhus-kapteinen har sommerfugler i magen

Kampen mot Alvdal er nemlig avgjørende for om Melhus skal rykke opp til 3. divisjon. Vi møtte Martin Nilsen til lunch tirsdag. Kapteinen virket faktisk ganske avslappet før kampen. Han mener at det er viktig å holde hodet kaldt, selv om Melhus viser seg som det beste laget i kampen. Vi spurte kapteinen for Melhus IL om han kjenner på presset for å vinne denne kampen. Han svarer «ja, man kjenner alltid litt press før en stor kamp. Spessielt når alle forventer at vi skal vinne».

- Hva tenker du om et opprykk til 3. divisjon?

- Jeg tenker at det er der Melhus hører hjemme, vi skal være gode nok til å spille i 3. divisjon. sier Martin.

- Hvordan er det å være kaptein for et lag som Melhus IL?

- Jeg synes det er morsomt, jeg trives veldig i rollen som kaptein, spesielt siden vi har en så god tone i spillegruppen, svarer han.

- Hvor mange timer trener du hver uke?

- Det varierer veldig etter jobben, og skole. Men hvis jeg har god tid blir det som regel 10-12 timer i uken, forteller 22-åringen.

- Driver du på med flere idretter enn fotball?

- Nei egentlig ikke, men det hender at jeg spiller tennis med kompiser. Når det ikke er fotballtrening drar jeg på joggeturer, sier han.

- Hva tror du stillingen i kampen kommer til å bli?

- Ganske usikker, men jeg satser på at det blir 3-0 til Melhus, avslutter kapteinen med et smil.