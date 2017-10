Radic returnerer

20.-22. oktober kommer målvaktstrener Vanja Radic tilbake til Melhushallen for å gi både spillere og trenere mer påfyll. Melhus/Gimse håndball var tidlig ute med å sikre seg Radic på nytt.

- Det har vært klart et halvår at hun skal komme tilbake. Vi startet dialogen med henne nesten umiddelbart etter hun var ferdig her sist gang. Hun er så opptatt og kalenderen hennes er booket et halvt år fram i tid. Men hun syntes hun ble så godt mottatt her og var lysten på å komme tilbake, forteller Jan Erik Wiedemann.

– Målvakten er lagets modigste spiller Målvaktstrener Vanja Radic mener bakerste spiller er en spesiell type.

Spurte om neste mulighet

Da hun besøkte Melhus i april var både kursene for målvakter og trenere fulltegnet. Wiedemann forteller at deltakerne var svært fornøyde med opplegget.

- Alle var ekstremt positive og spurte om når neste mulighet kom. De ville ha mer, sier han.

Når hun kommer tilbake om to uker vil hun ta for seg andre aspekter ved målvaktsspillet enn sist gang, men kurset er åpent for alle så lenge det er ledige plasser. Informasjon om påmelding er tilgjengelig på hjemmesiden til håndballklubben.

Stor framgang

Wiedemann, som er trener for damelaget til Melhus/Gimse, mener helgeseminarene med Radic bidrar til heve kvaliteten på målvaktene.

- De yngre målvaktene i klubben vår har fått veldig til framgang. Det går både på teknikk og motivasjon. Nå har jeg ikke sett alle som var på kurset, men de jeg vet av, har absolutt hatt framgang, sier han.

Wiedemann er stolt over at målvaktstreneren besøker Melhus på nytt.

- Hun har flere tilbud, men hun har vært veldig tydelig på at det oss hun har kontakt med i regionen vår, sier han forteller at de fleste oppdragene har hun utenfor Norges grenser.

- Jeg tror ikke folk i Midt-Norge skjønner hvor populær hun er. Radic er en av de mest ettertraktede målvaktstrenerne i hele verden, sier han.