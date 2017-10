Mister resten av sesongen

Overtråkket i forrige helgs 2-0-seier over Byåsens 2. lag ble dermed hans siste denne sesongen. Uhellet var ute like før pause og Laugsand ble senere erstattet av Edvard Ølstøren, som var svært delaktig i seieren med sin 1-0 scoring like etter hvilen.

Hovedpersonen selv forteller dette om skaden:

- Jeg har vært på røntgen to ganger, men legene er fortsatt ikke enige om det er brudd i foten eller ikke. Etter planen så får jeg svar på onsdag og da får vi se på om leddbåndene er hele. Jeg hadde en drøm om å rekke siste seriekamp mot Alvdal borte 21. oktober, men må nok trolig se langt etter den nå, uttaler Laugsand til Trønderbladet.

Laugsand sier han er mer motivert enn noen gang for å komme tilbake på fotballbanen så fort som mulig igjen.

- Legen hadde sett få ankler som var så hovne og blå. Men, jeg lover å komme tilbake sterkere enn noen gang neste år. Nå skal jeg bruke vinteren på å trene godt. Dette ga bare ekstra motivasjon, forteller han.

Melhus topper 4. divisjon avdeling 2 ett poeng foran KIL/Hemne når tre serierunder nå gjenstår. Neste kamp er borte mot Orkla 2 mandag, før laget møter Ranheim 2 og Alvdal borte. Med full pott i de tre kampene rykker Melhus garantert opp i neste års 3. divisjon.