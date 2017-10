Trener fikk ønske om dommertrio innvilget

Torsdag kveld spilles opprykksfinalen mellom Gauldal og Leik på Ler. Begge lag har 2x45 minutter på å gjøre seg fortjent til opprykket. For Gauldal er kun seier godt nok, mens Leik kan tillate seg å spille uavgjort siden laget troner øverst på tabellen med en luke på to poeng ned til opprykksrivalen.

- Vinneren tar alt Mye står på spill når Gauldal FK får besøk av Leik neste torsdag. Leder i Gauldal FK, Arild Borren, håper på en ramme en opprykkskamp verdig.

«Måtte det beste laget vinne», heter det. Men det er ikke alltid det blir slik. Noen ganger kan tilfeldigheter avgjøre og det er det ingen som ønsker. I forrige uke uttrykte Gauldal-trener Frank Melum et ønske om at fotballkretsen ville sette opp en dommertrio, og ikke bare en hoveddommer, som er vanlig i 6. divisjon. Tirsdag er det klart at kretsen innvilger ønsket. Til opprykkskampen er Rennebu ILs Helge Sumstad satt opp som hoveddommer og med seg på linja får han Mikael Åmot Olsen (Gimse IL) og Øyvind Fredriksli Dalen (Rindal IL).

- Det synes jeg er bra. Det betyr at kretsen ser på det som en viktig kamp. Det er viktig at det er to mann på linja, for det er vanskelig for hoveddommer å se om spilleren er onside eller offside, eller om ballen er over streken eller ikke, sier han.

Melum er dermed litt roligere, men dessverre for ham og Gauldal FK har de noen problemer med spillergruppa. Flere spillere er småskadd og tre midtstoppere er definitivt uaktuelle.

- Men da må vi bare improvisere og finne rette løsninger. Det er vi fotballtrenere vant til, sier han med et smil.