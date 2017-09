Sesongens femte til Fernando og Mjøen

Seksåringen Fernando, eid og trent av Jan Havdal, seiler opp som en av de mestvinnende traverne i Melhus. Det er en hest som vinner løp over alle distanser. Ved denne anledningen var det sprint som gjaldt. Nå, som ved de fleste tidligere triumfer, var det Thomas Mjøen som satt i sulkyen.

Lett match

Fra sjettespor på strek var Fernando i tet etter en drøy halv runde. Dermed var løpet kjørt. Creek’s Brave kom fort på oppløpet, men noen fare var det ikke.

– Det ble lett match. Den har aldri vunnet fra tet, men med den formen den er i nå måtte vi prøve, meldte Mjøen på seremoniplass.

Fernando er for gammel til å være med i klasseløpene, men den helga tok Havdals traver en flott andreplass verd 55.000 kroner på Bjerke. Den innsatsen var eieren veldig godt fornøyd med. Det er ingen automatikk i at en hest som går godt på landets hovedbane også gjør det på hjemmebane, men denne gangen gikk det akkurat slik.

– Jeg tenkte at da hevder den seg også her. Det er en herlig hest, en herlig sjel, uttalte Jan Havdal.

Thomas Mjøen hadde absolutt ambisjoner om å vinne med seierssankeren Valley Ivan også, men måtte nøye seg med andre bak Longcat Hanover.

Seier på direkten

Tyskeren og nordtrønderen Foradori var ny for Leangen-publikummet. Femåringen gikk sine første løp i Tyskland, så fulgte et opphold i Danmark før den kom til Østlandet. Nå, etter fem-seks måneders løpsopphold, var det dags for start på trøndersk jord. Eieren i Levanger hadde valgt å gi Ragnhild Bjørnbeth i oppdrag å kuske, noe som skulle vise seg å være et godt valg. Mange hester behøver ett eller flere løp i kroppen etter en såpass lang pause, men det varierer. For Foradoris del satt formen som den skulle direkte, etter å ha blitt testet i hurtigarbeider av Bjørnbeth.

Hesten fikk et fint løp i andre par utvendig, hvorfra den knekket favoritten Arild Mølgård kort før mål. Stort bedre løpsopplegg for en Leangen-debutant er det knapt mulig å få.

Det er vel ikke utenkelig at det venter flere oppsitt bak tyskeren for Ragnhild Bjørnbeth, som også tok en fin andreplass med gode Sea Samedi.