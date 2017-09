Kan få gratis tid i svømmehallen

Melhus har for første gang på mange år fått svømmeklubb, og Melhus Arbeiderparti foreslår at svømmehallene stille til gratis disposisjon for barn og unge som vil trene der. Samme aldersgruppe har fått gratis tid i idrettshallene.

Spørsmålet om gratis leie av svømmehallene blir reist som en interpellasjon av Eirik Grøseth Sund fra Melhus Arbeiderparti, under kommunestyremøtet på tirsdag.

Grøseth Sund foreslår at rådmannen får i oppgave å utrede dette, og at tilbudet innarbeides i økonomi- og handlingsplanen slik at tilbudet kan gis fra neste år. Ifølge forslaget skal Melhus idrettsråd fordele halltid for idrettslagene.

Melhus svømmeklubb har fått tildelt treningstid i Gimse svømmehall og Lundamo svømmehall, og startet i høst med treninger. Klubben er en del av Melhus IL.

Melhus får svømmeklubb Den nye svømmeklubben blir egen avdeling i Melhus IL.