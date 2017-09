Engelske toppklubber snuser på Skarsem

Lørdag banket Rosenborg-juniorene Vålerenga 4-2 i norgescupen. Kampen ble i praksis avgjort i løpet av et kvarter i første omgang. Fra 23. til 36. minutt scoret Olaus Jair Skarsem, Ola Solbakken & co. fire mål, og selv om gjestene reduserte to ganger før pause, var det RBK-gutta som til slutt kunne juble for semifinaleavansement.

- Kampen var ikke avgjort, men vi ga oss selv et godt utgangspunkt. Vi ønsket å opptre gjerrige og skulle ikke gi fra oss dette, sier Skarsem.

Blir dette siste år for melhusgutta i RBK? Ola Solbakken og Olaus Jair Skarsem signerer kanskje sin siste kontrakt med Rosenborg over nyttår. Nå skal unggutta overbevise trenerne om at de fortjener A-lagskontrakt.

På utgående kontrakt

Melhusgutten spilte 90 minutter for «juniortroillan». Det var 90 minutter foran speidere fra flere engelske klubber, to av dem fra Premier League, får Trønderbladet opplyst. De siste sesongene har Rosenborgs juniorlag vært i England og spilt kamper mot ungdomslag fra kjente engelske klubber. I disse kampene har unggutten imponert såpass at flere talentspeidere har notert seg navnet hans. Sist lørdag var noen av disse på Lerkendal og fulgte unggutten med såkalte argusøyne. Skarsems kontrakt med Rosenborg utløper etter denne sesongen og da kan det bli aktuelt med liten turné på de britiske øyer. Skarsem vil helst ikke si så mye om linken til England.

- Det er ikke noe jeg har lyst til å kommentere nå. Det er lite konkret, sier han.

- Tar nivået

19-åringen foretrekker å la føttene snakke for seg. For tiden hospiterer han med A-laget og det er en gylden mulighet til å overbevise Kåre Ingebrigtsen om at han fortjener ny kontrakt.

- Jeg ønsker bare å vise meg fra min best side. Alt er mulig, men jeg har fokus på det jeg gjør nå og fram til sesongen er over, sier han.

- Hvordan synes du det går på trening med A-laget?

- Føler det går veldig bra. Jeg har blitt tatt godt imot og det virker som de er fornøyde med meg. Jeg føler at jeg er på høyde med de andre. Selvfølgelig er det noen hakk opp fra å trene med juniorlaget, men jeg synes selv at jeg tar nivået, sier han.

Ferdig med 3. divisjon

- Hva tenker du om framtida i Rosenborg?

- Jeg har vært i Rosenborg i snart fem år nå og målet er A-lagskontrakt, sier han.

- Kan du spille enda en sesong i 3. divisjon?

- Nei, dette blir min siste sesong i 3. divisjon. Jeg må opp et par hakk og føler jeg er god nok for det, sier han.

Utviklingsleder Tore Grønning mener Skarsems talent er åpenbart siden han trener med A-laget.

- Olaus er en spennende gutt som dessverre har vært skadeforfulgt. Nå er han tilbake, men trenger tid til å stabilisere seg på et høyt nivå. Han er en elegant type som er flink til å ta seg forbi spillere, også kan han å forsvare, sier Grønning.

Vet hva RBK synes

For sportslig leder Stig Inge Bjørnebye er det musikk i ørene at Skarsem legger all sin energi i å imponere på treningsfeltet.

- Jeg synes det er fornuftig. Det er et norsk fenomen at unge spillere hausses opp og det ønsker vi ikke å bidra til, sier han og legger til at det er helt vanlig at speidere fra utenlandske klubber ser kamper på Lerkendal.

Den tidligere Kongsvinger- og Liverpool-spilleren sier at klubben vil ta en vurdering på Skarsem når sesongen er over.

- Han har hatt en lang skadeperiode og må få lov til å bygge seg opp. Men jeg vet at vi synes han er en spennende spiller, sier Bjørnebye.