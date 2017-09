Bjerke-seier til melhustraver

Det er melhusmannen Stig Hulsund som eier hesten, men den har aldri gått løp på Leangen. Den fire år gamle hoppa Ms. Quaker Force står oppstallet hos velkjente Frode Hamre, hvis stall befinner seg i Larvik. Hesten er også blitt kusket av Hamre i alle de fire løpene den har vunnet så langt. Hamre hadde følgende uttalelse i Trav og Galopp-Nytt før onsdagens løp på Bjerkebanen:

”Var bra etter galopp sist. Satt fast til slutt. Hun er i flott form, men her ødelegger sporet. Passes framover, men det er nok en fin premie som gjelder nå”.

Det er lett å slutte seg til den skepsisen, spor 12 bak bilen er aldri en gunstig utgangsposisjon. Om det var grunnen til at kusken satset innvendig skal være usagt, det er ikke ofte Frode Hamre velger det opplegget, men etter reise i tredje par innvendig løste det seg på oppløpet.

Ms. Quaker Force var riktignok ikke først i mål. Det var Above From De Hess og Marius Høitomt. Men dommervideoen viste at Høitomts hest brøt litt ut på oppløpet og flyttet litt på Hamre og hans hest. En endring i regelverket, som bifalles av mange, går ut på at dommerne kan flytte en hest fra første- til andreplass i stedet for å diskvalifisere den. Den regelen ble benyttet i dette tilfellet. Dermed ble melhustraveren utropt som vinner foran Above From De Hess.

– Det var ikke i tankene å vinne fra spor 12. At det løste seg fra innerfila var svært overraskende, uttalte Frode Hamre.