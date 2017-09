Gauldal FK J13 vant turnering

I helga deltok J13 fra Gauldal Fotballklubb på Orkdal Sparebank-cup på Orkanger. I J13-klassen stilte 15 lag, og etter innledende spill på lørdag, ble jentene fra Gauldal fotballklubb puljevinner i sin pulje og klar for finalespill på søndag.

I kvartfinalen møtte jentene et lag fra Gullvikmoen. Denne kampen startet forholdsvis jevnt, og lagene fulgte hverandre opp til stillingen 2-2. Siste del av kampen ble etterhvert styrt av Gauldals jenter, og resultatet ble til slutt 4-2 i Gauldals favør. Jentene var dermed klare for semifinale, og der skulle jentene møte Buvik, som også hadde kjempet seg fram til semifinaleplass. Denne kampen ble styrt fra start til slutt av Gauldal's jenter, og sluttresultatet ble 6-0 til Gauldal, ifølge en innsendt kamprapport.

I finalen var jentene like suverene. Kampen ble aldri spennende, for gauldalsjentene var totalt overlegne og kunne til slutt juble for finaleseier etter 7-0 mot Verdal.