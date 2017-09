Har avsluttet sesongen

I august ble Ingrid Lorvik vraket til Ladies Tour of Norway i Halden, et av årets store mål. Begrunnelsen fra landslagsledelsen var at Melhus-jenta er for dårlig til å manøvrere i felt. Samme stempel har hun fått flere ganger tidligere, men både Lorvik og klubbens hennes CK Lorvik mente dette var direkte feil og gikk hardt ut mot landslagsledelsen, og da spesielt Carl Erik Pedersen.

Vrakingen gikk hardt innpå syklisten fordi det også i praksis betydde at drømmen om VM i Bergen var knust. VM-troppen ble kompletter tidligere denne uka og Lorvik var som ventet ikke inkludert. Nå har hun bestemt seg for å avslutte sesongen.

Ingrid Lorvik kjørte godt i Tyskland Ingrid Lorvik er ferdig med en tøff periode med 12 konkurranser på 14 dager. Nå satser hun mot VM i september.

Knust etter NM-bronse Ingrid Lorvik følte seg sterkest av alle, men drømmen om gull ble smadret i sluttspurten.

- Har vært tøft

«Sesongen er over og jeg vil takke alle som har fulgt med og heiet på meg i år. Setter spesielt stor pris på all støtten jeg har fått etter vrakingen til Ladies Tour. Jeg følte meg sterkere enn jeg noen gang har vært, og da er det ekstra hardt og frustrerende å ikke få sykle ritt. Det har vært tøft å innse at ikke bare Ladies Tour, men også den store drømmen om å sykle VM på hjemmebane ryker», skriver Lorvik på egen Facebook-side.

Hun avslutter med å ønske VM-laget lykke til i Bergen. Kvinnenes fellestart, som Lorvik ønsket å få sjansen i, går neste lørdag, samme dag som Idar Andersen skal sykle for gull i juniorutgaven.

Vil ikke uttale seg

Trønderbladet har ikke lykkes med å komme i kontakt med Lorvik og landslagsleder Carl Erik Pedersen har til andre medier uttalt at han ikke ønsker å kommentere saken. Da konflikten kom til overflaten i forbindelse med uttaket til Ladies Tour of Norway, ble det gjort gjentatte forsøk på å få Pedersen i tale, uten å lykkes.

Sportssjef Hans Falk kom da med støtte til sin landslagsleder og begrunnet vrakingen med sportslige hensyn.