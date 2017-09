- En fjern tanke tidligere i sesongen

NTNUI2 troner øverst på tabellen i 5. divisjon avdeling 4, men kan ikke rykke opp siden førstelaget også neste sesong vil befinne seg i 4. divisjon. Etter et par svært overraskende hjemmetap for Brekken har Støren fått en solid luke ned til sine konkurrenter. Med fire serierunder igjen ser det ut til at laget, som trenes av Ingve Merket, for alvor kan begynne å tro på opprykk.

- Tidligere i sesongen var opprykk en fjern tanke. Og selv om vi lå godt an tenkte vi at skulle holde hardt, i og med at vi kom til å miste en del spillere til Forsvaret og skole. Men vi har plukket poeng og greid å avgjøre kamper. Vi har hatt flyten, sier Vidar Reitan, som omtaler seg som altmuligmann, spiller, B-lagstrener og assistent for Merket på A-laget.

- Garantert knallhardt

Han forteller at spillerne ikke har så mye fokus på den hyggelige tabellsituasjonen.

- Vi skal prøve å vinne hver av de fire kampene som er igjen, så får vi ta et møte etter sesongen. Men jeg håper styret i klubben har begynt å snakke, sier han.

For det er ikke lenger bare bare å rykke opp til 4. divisjon. Etter omleggingen av divisjonssystemet i 2016 har avdelingene blitt færre og nivået spisset. Store breddeklubber som KIL/Hemne, Melhus, Heimdal og Ranheim 2 spiller alle i 4. divisjon denne sesongen. Og der trenes det mer enn to økter i uka, som er nivået Støren-herrene ligger på for øyeblikket.

- Det blir garantert knallhardt og ingen enkle kamper. I 4. divisjon trener de mer enn vi gjør, sier Reitan.

Støren vant lokaloppgjøret Slo Trønder-Lyn 2-1 hjemme fredag kveld og topper nå 5. divisjon avdeling 4.

Motstander i poengnød

Men først skal retten til opprykk sikres. Neste motstander er Jonsvatnet på bortebane fredag kveld.

- I Jonsvatnet møter vi et hjemmelag som er i poengnød. De har en liten og trang bane, så det blir sikkert en jevn kamp, tror altmuligmannen.

Han sier at Støren drar innover med et bra mannskap og tro på full poengpott. Suksessoppskriften blir som i foregående kamper.

- Vi har hatt skikkelig innsats i alle kamper med bra duell- og løpsstyrke, avslutter han.